سلطات نيويورك تعلن عن وظيفة راتبها 170 ألف دولار للتخلص من الجرذان

عرضت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية وظيفة غير عادية براتب 170 ألف دولار في السنة، بحثا عن شخص يتولى مهمة تخليص المدينة من الجرذان.

وقال منشور لسلطات نيويورك إن المرشح للوظيفة يجب أن يمتلك "هالة من الخطورة"، وأن يكون "متحفزا للغاية ومتعطشا للدماء بعض الشيء".

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن سكان نيويورك قد تعودوا على العيش مع الجرذان، حيث أنفقت المدينة ملايين الدولارات خلال السنوات الأخيرة للقضاء على القوارض في المناطق المكتظة بها، وخاصة إيست فيلاج وبوشويك.

ولم تنجح المحاولات السابقة للسلطات لتقليص عدد الجرذان في المدينة الذي يقدر بحوالي مليوني جرذ.

وأعلنت السلطات في أكتوبر الماضي "الحرب على الجرذان"، ما أثار الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "وول ستريت جورنال"