تلاميذ مدرسة مصرية ينعون زميلهم بطريقة مؤثرة (صور)

ودع تلاميذ مدرسة مصرية رفيقهم المتوفى بطريقة مؤثرة حيث كتبوا اسمه بأجسادهم في باحة مدرستهم.

ودع تلاميذ مدرسة "الشهيد إبراهيم السقا" الابتدائية في قرية نكلا العنب بمحافظة البحيرة رفيقهم عمر هيثم شقيطة بكتابة عبارة "رحم الله عمر"، شكلوها بأجسادهم وهم يفترشون فناء المدرسة، كما شارك عدد منهم في جنازته عقب صلاة ظهر اليوم الخميس.

(مصراوي)

مدير المدرسة نادر الأسيوطي قال إن "عمر كان تلميذا مشهودا له بالذكاء وخفة الظل والقبول بين زملائه وهو ما تسبب في تأثرهم وحزنهم الشديد بعد علمهم بخبر وفاته، فقرروا رثاءه بهذه الطريقة".

(مصراوي)

وذكر مقربون من أسرة عمر أنه توفي نتيجة إصابته بحساسية عقب تلقيه مضادا حيويا.

المصدر: "مصراوي"