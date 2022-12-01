شاهد.. الفنان شريف منير يضحك السيسي

أثار الفنان المصري الكبير شريف منير ضحك الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه عن المنصورة الجديدة.

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وأشار شريف منير خلال كلمته بحفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، ضحك الرئيس السيسي، حينما تحدث عن أبرز رموز مدينة المنصورة قائلًا: "المنصورة خرج منها شخصيات عمالقة مثل السيدة فاتن حمامة والأستاذ رشدي أباظة، والكاتب الكبير أنيس منصور، والفنان العظيم شريف منير (في إشارة لنفسه).. يعني مش قادر أقولكم.. حاجة عظيمة عظيمة عظيمة"، الأمر الذي أثار ضحك الرئيس بشدة.

وعلق الرئيس السيسي على حديث شريف منير قائلا: "أستاذ شريف انت من المنصورة؟، دي حاجة عظيمة جدا، احنا بنتشرف بوجودك النهاردة".​

المصدر: وسائل إعلام مصرية