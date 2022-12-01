مصر.. نجيب ساويرس يكشف عن جملة يتمنى كتابتها على قبره بعد وفاته

كشف المهندس المصري، نجيب ساويرس، العديد من الأسرار حول حياته الشخصية وأبرزها وصيته الأخيرة التي يريد أن يتم تنفيذها بعد وفاته.

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وقال نجيب ساويرس، خلال لقاء تلفزيوني، إنه يتمنى كتابة جملة واحدة فقط على قبره بعد الوفاة، قائلا: "أنا عندي كلمة واحدة فقط عايزهم يكتبوها على قبري، وهي هنا يرقد رجل لم يستطع إنسان على وجه الأرض أن يلوي ذراعه".

وعلى جانب آخر، مازح الفنان تامر حسني، رجل الأعمال نجيب ساويرس خلال حضوره إحدى حفلاته، حيث قال حسني لـ نجيب ساويرس خلال غنائه لأغنية أنا ولا عارف، ممازحا إياه: إيه يا نجيب بتبوس ليه على طول كده؟.

يشار إلى أن نجيب ساويرس، شارك في إنتاج العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا جماهيرا كبيرا في العالم العربي ومنها عيار ناري، وكلمني شكرا.

المصدر: القاهرة 24