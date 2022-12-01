بعد خروج السعودية من مونديال قطر.. جدل بين الشيخ "العفاسي" و"أحلام" حول "ميسي" يشعل مواقع التواصل

ردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على تمني القارئ والمنشد الكويتي مشاري العفاسي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد خروج المنتخب السعودي، الفوز بكأس العالم، بأمنية معاكسة.

وكان القارئ والمنشد الكويتي مشاري العفاسي قد غرد قائلا: "الآن وبعد خروج الصقور كل الأمنيات لهذا الأسطورة، بأن يحمل كأس العالم.. يستاهل"، وردت الفنانة أحلام الشامسي قائلة: "لا إن شاء الله ما يفوز".

الشيخ مشاري العفاسي عبر TW :



الآن وبعد خروج الصقور كل الأمنيات لهذا الأسطورة ، بأن يحمل كأس العالم .. يستاهل. pic.twitter.com/p0QZXnnqXo — Messi World (@M10GOAT) November 30, 2022

وامتد الجدل بعد أن علق أحدهم قائلا إن "ام فاهد مشخصنتها معاه"، حيث غردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مجددا، ونشرت عدة صور للاعب السعودي ياسر الشهراني قائلة بلهجة متحدية: "طبعا اشخصنها شكلكم نسيتوا.. ضربوهم عمداً هذيلا عيالنا لا لفوزهم يا رب انتهى.. السعودية".

لا ان شاء الله مايفوز بحولٍ من الله وقوته سبحانه من يقول كن فيكون #آمين#ياربhttps://t.co/fCBErnPmWb — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) November 30, 2022

المصدر: تويتر