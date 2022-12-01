مصر تعيد الاحتفالات الصوفية بعد توقفها عامين

أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر عبد الهادي القصبي عودة الاحتفالات الصوفية بموافقة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي مع الالتزام بالاشتراطات الواردة من وزارتي الداخلية والصحة.

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وأوضح القصبي في بيان له " عودة الاحتفالات الصوفية والمناسبات الدينية والتي سبق وأن توقفت منذ أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا".

وأوضح قنديل أن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أشار إلى أن هذا القرار يعكس استقرار الأوضاع الأمنية والصحية وقدرة وزارة الداخلية في تأمين تلك الاحتفالات التي يشارك فيها الملايين من أبناء الطرق الصوفية.

وأكد القصبي أن قرار رئيس مجلس الوزراء مشروط بعدة بنود أبرزها الالتزام بكل القواعد والشروط الواردة في القانون رقم 118 لسنة 1976 المنظم للأنشطة الصوفية وفي مقدمتها الحصول على تصريح من المشيخة العامة للطرق الصوفية، والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، وعدم تسيير مواكب.

المصدر: القاهرة 24