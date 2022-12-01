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في مطار الرياض.. دي جي خالد يرقص بسيف سعودي ويسأل عن أكلات شامية

مجتمع

في مطار الرياض.. دي جي خالد يرقص بسيف سعودي ويسأل عن أكلات شامية
في مطار الرياض.. دي جي خالد يرقص بسيف سعودي ويسأل عن أكلات شامية
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تداول رواد موقع "تويتر" مقطع فيديو لاستقبال الموسيقي والمنتج الأمريكي من أصول فلسطينية والمعروف باسم دي جي خالد، سؤاله بعد وصوله مطار الملك خالد بالرياض، "أين الزعتر والمقلوبة"؟

وظهر دي جي خالد في المشاهد وهو سعيد بوصوله إلى الرياض حيث شارك في الرقص مع الفرقة التي عزفت أنغامها لدى استقباله، وشارك مع أفرادها في رقصة السيف الشهيرة.

ولدى نزوله من سلم الطائرة، صاح قائلا أنا هنا باللغة الإنجليزية، وراح يعدد أكلات شعبية شهيرة في المنطقة العربية متسائلا أين هي؟!.

المصدر: تويتر + يوتيوب

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