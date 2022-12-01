فردوس عبد الحميد تهاجم فنانات مصر

كشفت الفنانة المصرية الكبيرة فردوس عبد الحميد، سبب عدم حرصها على حضور المهرجانات الفنية ورأيها في ارتداء الفنانات ملابس جريئة.

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وقالت فردوس عبد الحميد: أردت أن أبعد نفسي عن الأقاويل الكثيرة، فكنت بنأى بنفسي عن القيل والقال والحديث عن الملابس والإساءة التي يواجهها الفنانون على السوشيال ميديا، ولكنني مع ذلك حضرت حفل افتتاح القاهرة السينمائي.

وأشارت إلى أن الفنانات يعتقدن أن ما يفعلونه موضة وأنهن بذلك مثل نجوم هوليوود، مضيفة: وأنا أرى أن كل بلد يجب أن يكون لها طبيعتها وعاداتها وأرفض أن أكون مثل الآخرين ولا أحب أن يشبهني أحد بشخص آخر؛ لأن حتى يكون لي قيمة يجب أن أكون نفسي، مستكملًا: وأرى أن حسين فهمي كان لديه وجهة نظر وحق في الشروط التي وضعها لملابس الفنانات في القاهرة السينمائي لأن هذا المهرجان منسوب للبلد.

وعن رأيها في تقديم أدوار الإغراء قالت: الفن ليس له علاقة بالإغراء، لأن الفن رسالة وليس مظهرا واستكملت متسائلة: ليه أطلع بنات الليل والنشالين، لكن يجب أن ننتقي من الطبيعة شيء حتى أفيد المجتمع، لأن جميع الموبقات موجودة بجميع المجتمعات هنستفاد إيه لما نظهرها دون هدف.

يشار إلى أن آخر أعمال فردوس عبد الحميد مسلسل الضاحك الباكي، الذي يعرض حاليا، ويشارك فيه كل من عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج محمد فاضل، وتأليف محمد الغيطي.

المصدر: القاهرة 24