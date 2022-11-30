ظاهرة دوران الأغنام في حلقة مغلقة تظهر في الأردن ووزارة الزراعة توضح (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق ظاهرة تكرار دوران الأغنام في حلقة مغلقة في مدينة الكرك الأردنية كما حدث في الصين سابقا، ما أثار ضجة كبيرة.

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وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو، حيث ظهرت الأغنام في الصحراء تدور حول نفسها دون معرفة السبب .

وتعددت التفسيرات لهذا المشهد غير المألوف الذي أثار حيرة المتخصصين، إذ ذكرت بعض التقارير أن دوران الأغنام قد يرجع إلى إصابتها بمرض بكتيري يسمى داء "الليستريات"، المعروف أيضا باسم "مرض الدوران".

pic.twitter.com/9Bt4sBEP13 مشهد مريب ظهر بالصين والآن في #الأردن .. في ظاهرة غريبة لم يتم إيجاد تفسير واضح لها حتى اليوم، أظهر مقطع فيديو قطيعاً من الأغنام في مدينة الكرك تدور حول نفسها. — Hope (@HopeTogetherall) November 30, 2022

من جهتها أوضحت وزارة الزراعة الأردنية على لسان الناطق الإعلامي باسمها لورانس المجالي أن الوزارة تابعت فيديو لأغنام تدور حول نفسها قد تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تم تحديد الموقع من قبل كوادر مديرية زراعة محافظة الكرك.

وأضاف المجالي أن المديرية قامت بمتابعة الحالة وإجراء اللازم من خلال فرقة فنية متخصصة من كوادر البيطرة في الكرك وإدارة الثروة الحيوانية والبيطرة في الوزارة، وأنه بعد الكشف الحسي على واقع الحال فقد جاء الرأي الفني أن الأغنام الأمهات كانت تبحث عن مواليدها في الحظيرة والمقسمة الى عدة حظائر داخلية بعد رجوعها من المرعى وهذه الحركة هي مجرد "سلوك الأمومة"، وقد تلاشى السلوك مباشرة بعد تواصل الأمهات مع المواليد.

وأكد أن الفريق الفني لم يرصد أي أعراض مرضية على القطيع وهو بحالة صحية جيدة ويعتبر هذا السلوك طبيعيا.

وأهابت الوزارة الى ضرورة عدم تداول أي معلومات غير دقيقة ومضللة، مؤكدة أن السبب من وراء هذا السلوك طبيعي وليس مرضيا.

المصدر: "عمون" + RT