جدل في مصر بعد منشور للسفارة الروسية

أثيرت حالة من الجدل في مصر بعد منشور للسفارة الروسية قالت فيه إنه من الممكن اعتبار أكلة الكشري المصرية روسية، بسبب جلب معظم مكوناتها من روسيا.

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وذكرت سفارة روسيا بالقاهرة عبر حسابها بـ تويتر، أن أكلة الكشري هي مصرية بروحها، ولكن يمكن اعتبارها روسية من حيث المكونات، نظرا لاستيراد العديد من مكوناتها من روسيا.

🇷🇺🇪🇬 من الممتعة ان #الكشري هو اكل مصري بروحه ولكن يمكن اعتباره روسيا من حيث المكونات.



👨‍🍳على سبيل المثال، لا يتم استيراد من روسيا الحبوب فقط، بل العدس البني والأصفر وبذور الكتان والحمص والكزبرة وزيت عباد الشمس.



🧈وزاد حجم استيراد الزيت الروسي الى مصر الى ٤٠ مرة خلال ٢٠ عاما. pic.twitter.com/g7BjZaXQQ7 — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) November 29, 2022

وقالت السفارة الروسية: من الممتع أن الكشري هو أكلة مصرية بروحها ولكن يمكن اعتبارها روسية من حيث المكونات، فعلى سبيل المثال لا يتم استيراد الحبوب من روسيا فقط، بل العدس البني والأصفر وبذور الكتان والحمص والكزبرة وزيت عباد الشمس.

وأضافت السفارة الروسية في القاهرة، أن حجم استيراد الزيت الروسي إلى مصر، زاد إلى 40 مرة خلال 20 عاما.

وأثار منشور السفارة الروسية الكثير من التساؤلات، بينما أيد البعض الآخر الكلام المذكور.

المصدر: القاهرة 24 + RT