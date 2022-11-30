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جدل في مصر بعد منشور للسفارة الروسية

مجتمع

جدل في مصر بعد منشور للسفارة الروسية
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أثيرت حالة من الجدل في مصر بعد منشور للسفارة الروسية قالت فيه إنه من الممكن اعتبار أكلة الكشري المصرية روسية، بسبب جلب معظم مكوناتها من روسيا.

جدل في مصر بعد منشور للسفارة الروسية
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وذكرت سفارة روسيا بالقاهرة عبر حسابها بـ تويتر، أن أكلة الكشري هي مصرية بروحها، ولكن يمكن اعتبارها روسية من حيث المكونات، نظرا لاستيراد العديد من مكوناتها من روسيا. 

وقالت السفارة الروسية: من الممتع أن الكشري هو أكلة مصرية بروحها ولكن يمكن اعتبارها روسية من حيث المكونات، فعلى سبيل المثال لا يتم استيراد الحبوب من روسيا فقط، بل العدس البني والأصفر وبذور الكتان والحمص والكزبرة وزيت عباد الشمس. 

جدل في مصر بعد منشور للسفارة الروسية

وأضافت السفارة الروسية في القاهرة، أن حجم استيراد الزيت الروسي إلى مصر، زاد إلى 40 مرة خلال 20 عاما.

وأثار منشور السفارة الروسية الكثير من التساؤلات، بينما أيد البعض الآخر الكلام المذكور.

المصدر: القاهرة 24 + RT

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