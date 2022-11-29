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شابان جزائريان يصلان مكة على دراجة نارية لأداء مناسك العمرة في رحلة استمرت 50 يوما (فيديو)

مجتمع

شابان جزائريان يصلان مكة على دراجة نارية لأداء مناسك العمرة في رحلة استمرت 50 يوما (فيديو)
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أثار شابان جزائريان تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي بعد ذهابهما إلى مكة المكرمة في السعودية على متن دراجة نارية في رحلة استمرت 50 يوما كاملة.

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وأفادت قناة "النهار" الجزائرية بأن الشابين الجزائريين انطلقا في 8 أكتوبر الماضي من الجزائر العاصمة باتجاه المملكة العربية السعودية، حيث كان هدفهم الوصول إلى مكة المكرمة بواسطة الدراجة الناريةـ وأداء العمرة.

وعبر وليد ودادي ما مجموعه ثمانية دول للوصول إلى مكة، حيث مرا بتونس وليبيا، ثم توجها إلى تركيا عن طريق القوارب، ومن ثم العراق وسوريا ولبنان والأردن وأخيرا المملكة العربية السعودية.

المصدر: "النهار"

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