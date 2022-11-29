شاهد.. صورة لدخول حمامات الأهرامات تثير جدلاً في مصر

أثارت تذكرة حمامات أهرامات الجيزة جدلا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بسبب سعرها البالغ 10 جنيهات.

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فقد وصل سعر تذكرة أهرامات الجيزة إلى 10 جنيهات للأجانب شاملا الضريبة على القيمة المضافة.

ومن جهته، قال مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، إن سعر تذكرة حمامات أهرامات الجيزة صحيح لأن تطوير المنطقة الأثرية يخضع لإحدى الشركات الخاصة.

وخلال الأيام الماضية أصدر أسامة عمارة، الأمين العام لغرفة شركات السياحة، خطابا رسميًا لشركات السياحة؛ بشأن أسعار تذاكر الصوت والضوء الجديدة في منطقة أهرامات الجيزة، بعد ارتفاع أسعار الدولار.

وأوضح خطاب غرفة شركات السياحة، أن قرار التوحيد جاء ليتم توحيد سعر البيع للسائحين الذين يقومون بشراء التذاكر، من خلال الموقع الإلكتروني قبل القدوم إلى مصر، والسائحين الذين يقومون بشراء التذاكر بعد الوصول إلى مصر سواء بالعملات الأجنبية أو ما يعادلها بالجنيه المصري، على أن يتم تطبيق ذلك اعتبارًا من 2022/12/1.