"هقتلك زي نيرة".. فيديو يثير ضجة واسعة في مصر والشرطة تتحرك بشكل عاجل

أثيرت ضجة كبيرة في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يعتدي على طليقته بسكين.

ده فيديو لسيدة تدعي اسماء محمد من الاسكندرية طليقها عاوز يجبرها انها ترجع لها غصب عنها وياخد شقة الحضانة بتاعت عيالها وبيضربها بالسكينة علي جسمها وكان عاوز يدبحها pic.twitter.com/KLm1TWsPqd — yahia (@yahialie) November 27, 2022

وكشفت محامية الزوجة تفاصيل الواقعة، حيث أكدت أن الضحية أسماء انفصلت عن زوجها منذ ثلاث سنوات بعد 15 عام من الزواج، أسفرت عن انجاب أربعة أبناء، يبلغ أكبرهم من العمر 17 عاما، وأصغرهم 4 أعوام.

وأضافت أن الزوج يعمل موظفًا بشركة غاز، وشق طريق المخدرات، ومن وقتها وبدأ في التعدي على الضحية والتي قررت طلب الطلاق فورًا.

وأوضحت أنه اتفقت معه على دفع مبلغ مالي وأن يتم ابراءه من كافة مستحقاتها وتم الطلاق نظير التنازل عن الشقة لها وللأولاد لكنه عاد وهددها بالقتل بعد رفضت محاولات العودة إليه.

وأضافت أسماء محمد، خلال مداخلتها الهاتفية على إحدى الفضائيات المصرية : "عندما رفضت العودة قام بتهديدي.. وقال لي "هموتك زي نيرة" ..أنا عايز حقي وشقتي"، متابعة: "ابني أخبرني أنه سيقوم بقتلي في حالة عدم العودة".

وأكملت: "ذهبت إلى منزل أهلي وهو تعدى على شقتي وقام ببيع ما يوجد بها"، لافتة إلى أنها يوم الواقعة كانت تجلب بعض الملابس من شقتها".

وباشرت جهات التحقيق المعنية فى محافظة الإسكندرية، تحقيقاتها فى واقعة الفيديو المتداول.

ووجهت جهات التحقيق المعنية، 3 تهم للمتهم ويدعى سامح.أل، 47 عامًا، وهى الضرب العمد، وتعاطى المخدرات، بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض.

وجرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه طالب طليقته بالعودة إليه، لكنها رفضت، مؤكدًا أنه يتعاطى المخدرات فصدر قرار بحبسه على ذمة التحقيق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية