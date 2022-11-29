ابنة روائي مصري شهير تعلق على قرار هدم مقبرة والدها

أعربت نهى حقي ابنة الأديب والروائي المصري الراحل يحيى حقي، عن حزنها بعدما تم إبلاغ الأسرة بضرورة نقل رفات والدها من مقبرته قبل إزالتها.

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وفي مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة"، أوضحت نهى حقي قائلة: "موضوع مؤرق، إذ صدر أمرًا بإزالة المقبرة خلال أيام، وذلك نتيجة رؤية جديدة لتغيير المكان، إذ سيقام حديقة أو ميدان في موقع المقبرة، والذي يقع خلف مقام السيدة نفيسة، والتي أوصى الراحل بأن يدفن في رحاب مقامها".

وتابعت: "يحيى حقي عاشق ومحب وعاشق آل البيت، وأوصى بأن يدفن في هذه المنطقة، فهو من كتب "أم العواجز" وقنديل أم هاشم".

وتساءلت نهى حقي قائلة: "كيف تكون ذكرى رحيله 8 ديسمبر ويتزامن معها مطلع ديسمبر قرار نقل رفاته إلى مدينة العاشر من رمضان؟ مؤكدة أن نقل الرفات لمقبرة العاشر من رمضان أمر صعب جدًا على الأسرة وعلى الراحل".

وأردفت: "مكان بعيد عن رؤيته وفكره وطلبه بأن يدفن بجوار السيدة نفيسة، كل أسرة حقي مدفونين فيها..مش عارفة أقول إيه".

وأكدت ابنة الروائي الشهير أنها ليست ضد التطوير، لكن في ذات الوقت يجب النظر للموقف.

وأكملت" "هل هناك حل؟ أكيد يوجد حل، بالإمكان وضع أزهار أو شيء يغطي المقبرة بدلا من نقلها".

المصدر: "المصري اليوم"