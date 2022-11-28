بالفيديو..أردوغان يرتل القرآن الكريم بصوت جميل وعذب على ضريح جلال الدين الرومي
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يقرأ القرآن بصوت "عذب"، خلال زيارة ضريح الشاعر والباحث الصوفي جلال الدين الرومي بمدينة قونية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر أردوغان وهو يقف عند ضريح جلال الدين الرومي، ويتلو آيات من سورة "الانفطار"، فيما أثار صوته العذب في التلاوة وتجويده المميز، إعجاب النشطاء في "تويتر".
الرئيس التركي يقرأ القرآن الكريم بصوت جميل #قران_كريم#أردوغان#تركياpic.twitter.com/91VFhSAQ5s— bilal a.hijazi (@FayhaanewsFnn) November 28, 2022
شاهد: أردوغان يتلو القرآن الكريم على ضريح جلال الدين الرومي— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) November 28, 2022
تلا الرئيس التركي أردوغان آيات من سورة الانفطار من القرآن الكريم، على ضريح جلال الدين الرومي، وذلك على هامش زيارة قام بها إلى ولاية قونية.
المصدر: RT