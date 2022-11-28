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في اختبار طريف.. مذيع يعرض على مشجعي كأس العالم في قطر صورا لفنانين ويسألهم في أي ناد يلعبون (فيديو)

مجتمع

في اختبار طريف.. مذيع يعرض على مشجعي كأس العالم في قطر صورا لفنانين ويسألهم في أي ناد يلعبون (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقابلات أجراها مذيع كاختبار طريف لجمهور كأس العالم 2022 في قطر.


وفي مقطع الفيديو المتداول، يظهر المذيع وهز يعرض صورا لفنانين سعوديين ومصريين، ويسأل الجماهير عنهم،  وعن المنتخب الذي يلعبون ضمن صفوفه، حيث اعتقد بعضهم أن الصور تعود حقا للاعبي كرة قدم.

هذا وتضمنت صور الفنانين علي محمد عبده وراشد الماجد، وماجد المهندس، وكذلك عادل إمام و محمد هنيدي.

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المصدر: RT

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