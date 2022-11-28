في اختبار طريف.. مذيع يعرض على مشجعي كأس العالم في قطر صورا لفنانين ويسألهم في أي ناد يلعبون (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقابلات أجراها مذيع كاختبار طريف لجمهور كأس العالم 2022 في قطر.
وفي مقطع الفيديو المتداول، يظهر المذيع وهز يعرض صورا لفنانين سعوديين ومصريين، ويسأل الجماهير عنهم، وعن المنتخب الذي يلعبون ضمن صفوفه، حيث اعتقد بعضهم أن الصور تعود حقا للاعبي كرة قدم.
هذا وتضمنت صور الفنانين علي محمد عبده وراشد الماجد، وماجد المهندس، وكذلك عادل إمام و محمد هنيدي.
مع مين بيلعب محمد هنيدي في #كأس_العالم ؟ 🤔@OfficialHenedy#جمال_في_المونديال#مونديال2022#أكاديمية_الإعلام_الجديد#WorldCup2022#NewMediaAcademypic.twitter.com/QCp1MtP6fz— New Media Academy (@NewMediaACDMY) November 27, 2022
المصدر: RT