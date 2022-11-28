فيفي عبده في موقف محرج بسبب السعودية ومونديال قطر(صورة)

اختلط الأمر على الفنانة المصرية فيفي عبده، والتي وجهت التهنئة للمنتخب السعودي بدلا من المنتخب المغربي الذي فاز في مباراة اليوم بهدفين دون رد علي حساب نظيره بلجيكا.

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وكتبت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "ألف مبرووووك للمملكة العربية السعودية علي الفوز في مبارة النهاردة في كأس العالم فخر لكل العرب".

وانهالت التعليقات على المنشور قائلين: "المغرب اللي فازت فضحتينا روحي ارقصي أحسن"، "مش دا مش دا"، "يا فوفا السعودية ملعبتش النهاردة كل سنة وأنتي طيبة".

وفاز منتخب المغرب بهدفين دون رد علي حساب نظيره بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

المصدر: مصر تايمز