 
مباشر

فيفي عبده في موقف محرج بسبب السعودية ومونديال قطر(صورة)

مجتمع

فيفي عبده في موقف محرج بسبب السعودية ومونديال قطر(صورة)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9ix

اختلط الأمر على الفنانة المصرية فيفي عبده، والتي وجهت التهنئة للمنتخب السعودي بدلا من المنتخب المغربي الذي فاز في مباراة اليوم بهدفين دون رد علي حساب نظيره بلجيكا.

فيفي عبده في موقف محرج بسبب السعودية ومونديال قطر(صورة)
إقرأ المزيد
شاهد.. فيفي عبده تظهر بطريقة غريبة داخل البحر في الساحل الشمالي وتوجه رسالة
شاهد.. فيفي عبده تظهر بطريقة غريبة داخل البحر في الساحل الشمالي وتوجه رسالة

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "ألف مبرووووك للمملكة العربية السعودية علي الفوز في مبارة النهاردة في كأس العالم فخر لكل العرب".

وانهالت التعليقات على المنشور قائلين: "المغرب اللي فازت فضحتينا روحي ارقصي أحسن"، "مش دا مش دا"، "يا فوفا السعودية ملعبتش النهاردة كل سنة وأنتي طيبة".

فيفي عبده في موقف محرج بسبب السعودية ومونديال قطر(صورة)

وفاز منتخب المغرب بهدفين دون رد علي حساب نظيره بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

المصدر: مصر تايمز

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا