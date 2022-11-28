مصر.. اختفاء ثروة قومية من إحدى الوزرات يثير ضجة في الحكومة

كشفت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، تفاصيل اختفاء 6 مجلدات من مجلة الوقائع المصرية من دار الكتب.

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وأضافت "الكيلاني"، خلال اتصال هاتفي مع قناة "CBC"، أنه بمجرد ما جاءت معلومة عن فقد بعض المجلدات من المخازن عن طريق مكالمة تليفونية من الدكتورة نيفين موسى رئيس هيئة دار الكتب، صدر قرار فورا بإجراء تحقيق داخلي وكانت نتيجته تحويل الأمر للنيابة.

وتابعت: "تجرى الآن تحقيقات مع بعض الأشخاص وآخرين متحفظ عليهم في النيابة، والتحقيقات لم تنته، وبمجرد الانتهاء من التحقيقات سيصدر بيان يوضح التفاصيل، ولكن ما يتم نشره على السوشيال ميديا غير صحيح".

وواصلت: "الموضوع تم اكتشافه منذ شهر وتم اتخاذ اللازم، ولا يوجد تستر، نظرا لأنها ثروات قومية وتراث وسيتم الأمر بمنتهى الحزم والدقة والقانون".

واستكملت: "يوجد العديد من القرارات سوف تؤخذ، أولها أنه سيتم مراجعة الدورة المستندية لخروج المستندات للتصوير من إدارة المخازن لإدارة التصوير وعودتها، ومراجعة عمل كاميرات المراقبة، سيكون هناك مراجعة لكل الإجراءات التي تتم".

المصدر: قناة CBC