"كما في أفلام الرعب": بايدن في صورة من خلف النافذة

انتقدت ميندي روبنسون، الكاتبة في صحيفة " دي سي باتريوت" الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أطل من النافذة على فتيات خلال زيارة عمل لجزيرة نانتوكيت.

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جرى نشر هذه الصور التي يظهر فيها بايدن في مواقع الشبكات الاجتماعية بواسطة صحيفة "Nantucket Current".

مرّ الرئيس الأمريكي متنزها، وتعالت أصوات الأطفال الذين لمحوه. تنبه لأصواتهم واقترب من نافذة المتجر، وتجمد في انتظار التقاط صورة مشتركة، راسما ابتسامة واسعة على وجهه. تعالت اصوات الأطفال الصغار، والتقطوا صورة سيلفي مع الرئيس.

وترى الصحفية ميندي روبنسون أن الرئيس الأمريكي يبدو "مخيفا" في اللقطات المنشورة.

وكتبت روبنسون في التعليقات المصاحبة للمادة قائلة: "كما في أفلام رعب، فلينقذ أحد ما الأطفال".

يشار إلى أن بايدن، الذي أكمل 80 عاما مؤخرا، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، ويسجل أنه يسقط بانتظام في مواقف مضحكة، يعزوها معارضو الزعيم الأمريكي إلى كبر السن والمشاكل الصحية المصاحبة.

المصدر: نوفوستي