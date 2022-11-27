اتهام أحد أبطال مسلسل "لعبة الحبار" الشهير بسوء السلوك الجنسي

أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن مسؤولين بالقضاء الكوري الجنوبي بأنه تم توجيه لائحة اتهام للممثل "أو يونغ سو"، أحد أبطال مسلسل "لعبة الحبار"، بتهمة سوء السلوك الجنسي.

ونقلت "يونهاب" عن المسؤولين قولهم إن فرع "سيونغنام" من مكتب النيابة العامة الإقليمي في سوون وجه الاتهام إلى "أو"، البالغ من العمر 78 عاما، دون احتجازه يوم الخميس الماضي، في دعوى أنه لمس جسد امرأة على نحو لا يليق في منتصف عام 2017، حيث بدأت القضية في ديسمبر من العام الماضي، عندما قدمت المدعية المزعومة شكوى ضد "أو" إلى الشرطة.

وبالرغم من أن الشرطة أغلقت القضية دون توجيه الاتهام ضد الممثل في أبريل، لكن النيابة العامة أعادت فتح التحقيق في وقت لاحق بناء على طلب من صاحبة الشكوى.

من جهته، نفى الممثل تلك التهم في تحقيقات النيابة.

تجدر الإشارة إلى أن الممثل "أو" كان قد فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" لعام 2022، عن دوره في مسلسل "لعبة الحبار".

المصدر: "يونهاب"