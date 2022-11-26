مصر..حبس طليق الفنانة منة عرفة شهرين

أصدر القضاء المصري قرارا يقضي بحبس محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة شهرين، وغرامة مالية، لاتهامه بالإساءة لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

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وفي التفاصيل، قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية بحبس محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة شهرين وكفالة ألف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 40001 جنيه، لاتهامه بالتعرض لأشرف زكي، والحديث عنه بشكل مسيء، حيث ترافع شعبان سعيد، المحامي وكيلا عن أشرف زكي، وقرر بأن التهمة ثابتة في حق المتهم، ونتيجة التقرير تدينه، وتسبب في أضرار مادية ومعنوية لأشرف زكي.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت اتهم فيه محمود المهدي بالتعرض لموكله أشرف زكي، فيما تم فحص البلاغ، وجاءت النتيجة بارتكابه للواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم هو الثالث الذي يصدر ضد محمود المهدي، على خلفية أزمته الأخيرة مع أشرف زكي.

المصدر: "القاهرة 24"