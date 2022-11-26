مصر.. العثور على طفل مشنوق بطريقة غامضة وفيديو مروع لسيدة مكبلة بسلاسل

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن حادث بشع، حيث تلقت بلاغا بالعثور على طفل مشنوق داخل منزله بطريقة صادمة.

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وعثر أهالي قرية منشأة حلفا بمركز إطسا في محافظة الفيوم، على جثة طفل، مشنوقًا داخل منزله، ونقلت الجثة إلى مستشفى إطسا المركز، بحسبما نشرته صحيفة الأهرام المصرية.

وتلقى مدير أمن الفيوم إخطاراً بالعثور على جثة طفل مشنوقًا، داخل منزله دون معرفة الأسباب وسط غموض كبير حول الحادثة.

وتبين العثور على جثة طفل، في الثانية عشرة من عمره مشنوقاً، وتم فتح تحقيق شامل لكشف الغموض حول الحادثة.

وفي سياق آخر، كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" متضمنا قيام شخص بالتعدي على زوجته بالسب والشتم وتوعدها وظهورها موثوقة اليدين بسلسلة حديدية.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لخلافات زوجية بينهما.

وبسؤال زوجته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) أيدت ما سبق.. وأضافت بأنها لا ترغب فى الإبلاغ عن زوجها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية