بعد مسجد السيدة عائشة.. لفظ يسيء لأشهر مسجد في البلاد على غوغل يثير غضب المصريين

نجح مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمصر في إزالة اللفظ السيء المضاف إلى مسجد السيدة زينب على محرك البحث "غوغل"، وذلك بعد أن سادت حالة من الاستياء والغضب.

وكان مستخدمو السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي قد شنوا حملة واسعة، من أجل حذف أحد الألفاظ المسيئة التي تمت إضافته بجوار اسم مسجد السيدة زينب على جوجل، وكان اللفظ المسيء يظهر عند البحث عن مسجد السيدة زينب دون معرفة من قام بذلك أو الغرض من هذا الفعل المشين.

وطلب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي متابعيهم بسرعة الدخول إلى محرك البحث جوجل وتغيير اللفظ، لأن هذا الوصف لا يتناسب مع امرأة صالحة.

وقد نشروا كيفية إزالة اللفظ المسيء من خلال خطوات بسيطة وهي عن طريق فتح الصفحة الرئيسية لموقع بحث جوجل ثم كتابة اسم مسجد السيدة زينب ثم بجانب الصفحة على اليسار ستوجد معلومات عن المسجد، وفي منتصف هذه الصفحة يوجد خياران: اقتراح تعديل - هل تملك هذا النشاط التجاري؟ يتم الضغط على اقتراح تعديل، وبعد ذلك سيظهر خياران: تغيير الاسم – إغلاق أو إزالة، ثم يتم الضغط على تغيير الاسم وكتابة اسم مسجد السيدة زينب والضغط على إرسال.

وكان قد تم تحريف اسم مسجد السيدة عائشة للمرة الثانية على التوالي خلال أيام بعد قيام جهة غير معروفة وغير معلن عنها بتحريف اسم المسجد ووضع لفظ مسيء بجوار الاسم، وهو ما اكتشفه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ليدشنوا حملة جديدة لإزالة اللفظ المسيء من على محرك بحث جوجل.

المصدر : الوفد – القاهرة 24