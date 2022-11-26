مصر.. لماذا لم تخضع الفنانة منة شلبي لتحليل تعاطي مخدرات بعد القبض عليها؟

كشف مصدر قضائي أسباب عدم أمر النيابة بإجراء تحليل للفنانة منة شلبي بعد ضبطها بمطار القاهرة بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.

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وقال المصدر إن الفنانة كانت قادمة من الخارج وإن إجراء التحليل لها إن أسفر عن ايجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر، وأنه ليس مناطا بعقاب، لأنها لو تعاطت المخدرات في دولة بالخارج لا تعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه.

وتنص المادة 3 من قانون العقوبات على أن: "كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه".

يشار إلى أن الفنانة منة شلبي قدِمت إلى مصر من ولاية نيويورك الأمريكية والتي تجيز منذ مارس 2021 تعاطي البالغين للماريجوانا.

وأوضح المصدر أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة وغير مُرتبط مثلا بقيادة سيارة أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل.

المصدر: مصراوي