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مصر.. فيديو مثير للجدل لمواطن يطلق زوجته خلال زواج ابنته أمام الحضور

مجتمع

مصر.. فيديو مثير للجدل لمواطن يطلق زوجته خلال زواج ابنته أمام الحضور
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو من داخل إحدى قاعات الزفاف في محافظة دمياط، يوثق لحظة زواج فتاة وطلاق والدتها في الوقت ذاته.

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وخلال الفيديو الذي جرى تداوله، ظهر والد العروس في الفيديو ممسكاً بالميكروفون لتهنئة ابنته وزوجها، ولكن فوجئ المعازيم بما قاله بعد تهنئة العروسين، إذ ألقى يمين الطلاق على زوجته، والدة العروس.

وسادت حالة من الذهول بين المتواجدين، بعدما قال والد عروس دمياط: "ألف ألف مبروك للعريس والعروسة، أما بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالتلاتة، وتروح من القاعة على بيت أهلها وألف مبروك".

ولم يوضح والد الفتاة سبب طلاقه لزوجته، وانهارت العروس فور سماعها ما قاله والدها أمام عريسها وأهله وجميع المتواجدين في القاعة.

المصدر: مصراوي

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