ضاحي خلفان: من أراد أن يكون مثليا فليكن لكن فرضه على البشر لا يمت إلى الحرية بشيء

وسط جدل كبير على قرارات قطر بخصوصيتها في بطولة كأس العالم 2022، تطرق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، لقضية المثلية الجنسية وحقوق المثليين ومجتمع الـ"+LGBTQ".

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وفي سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، قال ضاحي خلفان: "الغرب يصر على إلزام الآخرين بتعليم وترويج ونشر المثلية.. وإطلاق الحرية للأطفال الذين لا يملكون الأهلية القانونية لحيازة رخصة سواقة..أن يقرروا تحويل أنفسهم إلى مثليين أو إلى الجنس الآخر..هذا الغرب الذي يظن أنه هو فقط من يعرف حقوق البشر..غطرسة وجبروت وتكبر..العالم لا يفهم إلا هم".

الغرب يصر على إلزام الآخرين بتعليم وترويج ونشر المثلية..وإطلاق الحرية للأطفال الذين لا يملكون الأهلية القانونية لحيازة رخصة سواقة .إن يقرروا تحويل انفسهم الى مثليين او الى الجنس الآخر...هذا الغرب الذي يظن أنه هو فقط من يعرف حقوق البشر..غطرسة وجبروت وتكبر..العالم لا يفهم إلا هم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 25, 2022

وتابع قائلا: "بالرغم من أن الغرب انتهك كل حقوق البشر بمختلف ألوان الانتهاكات الآن يعطي الآخرين الدروس في حقوق الإنسان..أمر عجيب وغريب..كفى استعباط للعالم".

بالرغم من أن الغرب انتهك كل حقوق البشر بمختلف ألوان الانتهاكات الآن يعطي الآخرين الدروس في حقوق الإنسان..أمر عجيب وغريب ...كفى استعباط للعالم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 25, 2022

وأضاف في عدة تغريدات: "إذا أردتم أن تتحولوا أنتم إلى جنس آخر.. تحولوا لكن ليس من حقكم محاولة فرضه على العالم.. عالم ضاعت فيه القيم..لأن المجتمع انهدم.. يريدون تدمير الآخرين.. من أراد أن يكون مثليا.. فليكن.. لكن أن تفرضوه على البشر.. فهذا أمر لا يمت إلى الحرية بشيء".

اذا ارتم ان تتحولوا انتم إلى جنس آخر..تحولوا لكن ليس من حقكم محاولة فرضه على العالم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 25, 2022

عالم ضاعت فيه القيم..لأن المجتمع انهدم....يريدون تدمير الآخرين... — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 25, 2022

من أراد أن يكون مثليا ...فليكن..لكن ان تفرضوه على البشر..فهذا أمر لا يمت الى الحرية بشئ. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 25, 2022

المصدر: RT