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خبر سيئ لمنتخب قطر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022

ضاحي خلفان: من أراد أن يكون مثليا فليكن لكن فرضه على البشر لا يمت إلى الحرية بشيء

مجتمع

ضاحي خلفان: من أراد أن يكون مثليا فليكن لكن فرضه على البشر لا يمت إلى الحرية بشيء
AP
ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي
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وسط جدل كبير على قرارات قطر بخصوصيتها في بطولة كأس العالم 2022، تطرق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، لقضية المثلية الجنسية وحقوق المثليين ومجتمع الـ"+LGBTQ".

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وفي سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، قال ضاحي خلفان: "الغرب يصر على إلزام الآخرين بتعليم وترويج ونشر المثلية.. وإطلاق الحرية للأطفال الذين لا يملكون الأهلية القانونية لحيازة رخصة سواقة..أن يقرروا تحويل أنفسهم إلى مثليين أو إلى الجنس الآخر..هذا الغرب الذي يظن أنه هو فقط من يعرف حقوق البشر..غطرسة وجبروت وتكبر..العالم لا يفهم إلا هم".

وتابع قائلا: "بالرغم من أن الغرب انتهك كل حقوق البشر بمختلف ألوان الانتهاكات الآن يعطي الآخرين الدروس في حقوق الإنسان..أمر عجيب وغريب..كفى استعباط للعالم".

وأضاف في عدة تغريدات: "إذا أردتم أن تتحولوا أنتم إلى جنس آخر.. تحولوا لكن ليس من حقكم محاولة فرضه على العالم.. عالم ضاعت فيه القيم..لأن المجتمع انهدم.. يريدون تدمير الآخرين.. من أراد أن يكون مثليا.. فليكن.. لكن أن تفرضوه على البشر.. فهذا أمر لا يمت إلى الحرية بشيء".

المصدر: RT

مونديال قطر

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خبر سيئ لمنتخب قطر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022