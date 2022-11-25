تحرك عاجل بعد إساءة للكاتدرائية المرقسية في مصر على خرائط غوغل

غير مجهولون، اسم الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عبر محرك البحث غوغل، إلى أحد الألفاظ المسيئة التي تمت إضافتها بجوار اسم الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

ودشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة، من أجل حذف أحد الألفاظ المسيئة التي تمت إضافتها بجوار اسم الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وذلك بعد ظهور لفظ مسيء إلى اسم الكاتدرائية المرقسية.

ويظهر اللفظ المسيء عند البحث عن الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية عبر محرك البحث غوغل، دون معرفة من قام بذلك، أو الغرض من هذا الفعل المشين.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد نجحوا في إزالة الاسم المسيء الذي وضعه بعض الأشخاص على "غوغل" بجوار اسم مسجد السيدة عائشة بنت الإمام جعفر الصادق، بالقاهرة.

وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يتم فيها إدراج لفظ مسيء بجوار اسم مسجد السيدة عائشة على خرائط "غوغل" دون الإفصاح عن هويتهم، ما جعل بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي يطلقون حملة لإزالة الاسم المسيء.

المصدر: القاهرة 24