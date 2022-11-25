مصر.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية وحقيقة تعرضها لـ"شلل"

كشف وائل غفير، أستاذ الجراحة بكلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المعالج للمطربة أنغام، تفاصيل الأزمة الصحية الأخيرة للفنانة المصرية ودخولها المستشفى وإجرائها عملية جراحية كبيرة.

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وقال الدكتور وائل غفير خلال تصريحات تلفزيونية: "بعد إجراء أنغام عملية جراحية وخروجها من المستشفي بيومين بدأت تشتكي من آلام شديدة في البطن، ولم تعد قادرة على الأكل أو الشرب، وبعد عمل أشعات تبين أنها مصابة بالتصاقات في الأمعاء من العملية الأولى، وهذا أدى إلى انسداد معوي، وبدأنا معالجة ذلك من خلال إدخال خراطيم لتفريغ الأمعاء، على أمل فك هذه الالتصاقات".

وكان استشاري طب الأطفال والحالات الحرجة الباطنية العامة في مصر، الدكتور ناصر رمزي، قد كشف لـRT عن وجود حالات لغط غامضة حول إعلان مرض المطربة أنغام.

وقال الطبيب المصري في تصريحات لـRT إنه: "بالنسبة للغط حول الفنانة أنغام وإعلان السكرتير الخاص بها إصابتها بشلل في الأمعاء وتم استئصال الرحم بالمستشفى، فهو موضوع مثير للجدل وللغط، لأن الأخبار غير مؤكدة حتى الآن".

وتابع: "نحن كأطباء نعلم أن شلل الأمعاء مختلف تماما عن موضع الرحم، وشلل الأمعاء لايؤدى إلى استئصال الرحم، والآن نتساءل هل فعلا موضوع خاص بشلل في الأمعاء وحدث استئصال جزء من الأمعاء، وما هي أسبابه، فما زالت الأمور لم تتضح بعد".

وأشار إلى أنه بالنسبة للرحم فالسؤال هو هل يوجد نزيف من الرحم أو ورم بالرحم أدى إلى استئصاله أيضا؟ القصة لم تتضح بعد.

ونوه بأن الموضوع حتى الآن غامض والتساؤلات مثارة والمجموعة القريبة منها لم تحسم الموضوع بحقيقته هل هو فعلا حدث في الأمعاء أم حدث في الرحم، وما إذا تم استئصال جزء من الأمعاء أم جزء من الرحم، وما هي حالته الصحية؟.

المصدر: RT + القاهرة 24