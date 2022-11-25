سوريا.. مأساة شابة سورية توفيت غرقا في تهوية صرف صحي وانتشلها والدها (صور+ فيديو)

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي حادثة وفاة شابة سقطت في تهوية صرف صحي بمدينة اللاذقية وسط غضب واستهجان كبيرألقى بعضهم باللوم عالى السلطات للتقصيرفي إجراء إصلاحات البنية التحتية.

وتتعرض البلاد لمنخفض قطبي ماطر أدى إلى تساقط الأمطار بغزارة وتشكلت سيول فيضانية في اللاذقية أدت إلى سقوط فتاة تدعى ندى داوود في العقد الثاني من العمر في فتحة صرف صحي في أحد أحياء اللاذقية.

وتوجهت عقب الحادثة فرق الدفاع المدني والإطفاء في محاولة لانقاذ الفتاة إلى مكان الحادث الذي وقعت به على دوار الازهري بالصرف الصحي.

وأوضحت المصادر أنه تم انتشال جثة الفتاة التي تبلغ من العمر 25 عاما وخريجة هندسة من سكان اللاذقية، من نفس الموقع التي سقطت به في ريكار الصرف الصحي على دوار الازهري من قبل رجال الإطفاء.

واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي جراء الحادثة وطالبوا بمحاسبة المسؤولين والمتسببين بالحادثة بسبب الإهمال وعدم إصلاح الصرف الصحي وغيره من مواقع البنية التحتية التي تشكل خطرا على المواطنين وتكون مميتة في بعض الأحيان.

المصدر: RT