نجم منتخب مصر السابق يوجه رسالة عبر لـRT للحكومة المصرية بعد الواقعة الجنسية الفاضحة في اتحاد الكرة

علق نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق طارق يحيى على واقعة إقالة مسؤول كبير في اتحاد الكرة المصري بسبب واقعة "زنا" والتقدم ببلاغ ضده.

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وقال نجم منتخب مصر السابق في تصريحات لـRT، إن المشكلة في مصر ليست في اتحاد الكرة الحالي أو السابق، المشكلة تكمن في أن اتحاد الكرة المصري بشكل عام على مدار سنوات هو اتحاد فاشل وضعيف ويعمل لمصلحته.

وأشار إلى أن الدليل على ذلك أن مصر لم تصل في قطاعات الناشئين لبطولات العالم والبطولات الأولمبية أو الفوز ببطولة إفريقيا منذ فترة طويلة، موضحا أن يجب النزول من أول السطر، وإذا أردنا كرة قدم حقيقية يجب إدارة اتحاد الكرة من جانب وزير يشبه "كامل الوزير" حتى لا تكون هناك مجاملات.

ونوه بأن هاني أبو ريدة تسبب في فشل إدارة كرة القدم في مصر، بسبب المجاملات في العمل واتحاد الكرة، وضياع 15 مليون دولار في اتحاد الكرة دون التحقيق في الأمر، موضحا أن الموضوع المتعلق بالقضية غير أخلاقية في اتحاد الكرة متعلق بأخلاقيات العاملين في الاتحاد، لذلك يجب تطويره والإطاحة بجميع العاملين بالمجاملات.

وطالب يحيى في النهاية أن ترفع الحكومة المصرية يديها من ملف كرة القدم في مصر، وعدم التدخل فيه وترك الأمر للمسؤولين عن إدارة كرة القدم.

وكانت RT قد نشرت فيديو يتهم فيه شاب مصري مسؤولا كبيرا باتحاد الكرة المصري بجريمة "زنا" مع زوجته، موضحا أن لديه "فلاشة" عليها فيديو 43 دقيقة تحتوى على مقطع للجريمة.

ووفقا لموقع "مصر تايمز" المصري تقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ عاجل للنائب العام المصري، يتهم فيه زوجة موكله بجريمة "زنا" مع مسؤول كبير في اتحاد الكرة المصري.

وذكر المحامي أحمد مهران، مقدم البلاغ رقم 55299 لسنة 2022، أن مقدم البلاغ يتهم زوجته "هناء. أ" والمسؤول الإداري الكبير بالاتحاد المصري لكرة القدم بجريمة الزنا، حيث وجد الزوج فلاشة بداخلها فيديو للزوجة والعشيق يرتكبان فعل الزنا مع بعضهما البعض داخل شقة بحي الأزبكية وذلك ما دفع الزوج لتقديم البلاغ إلى النيابة العامة حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما.

وبعد البلاغ أعلن نجم الكرة المصري أحمد حسن، إقالة مسؤول في اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، بعد اتهامه بفضيحة جنسية مع سيدة عشرينية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رسميًا - اتحاد الكرة يقيل المسئول المتورط في الواقعة الغير اخلاقية".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم