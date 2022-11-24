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مفتي عمان يحيي قطر على رفضها رفع شعارات "الفحش والرذيلة" خلال كأس العالم

مجتمع

مفتي عمان يحيي قطر على رفضها رفع شعارات
AP
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وجه المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، التحية لدولة قطر على تنظيمها لبطولة كأس العالم بهذا الشكل المبهر.

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وفي بيان نشر على حسابه في "تويتر"، قال الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: "نحيي دولة قطر الشقيقة تحية إكبار وإجلال لرفضها رفع شعارات فحش ورذيلة يأباها الشرع ويشمئز منها الطبع وتنفر منها الفطرة السوية، ولاستغلالها هذا المشهد الكبير في أرضها، لعرض الإسلام الحنيف في صورته البهية وجماله الباهر من خلال شتى الوسائل، لتقوم على الناس حجته وتظهر لهم حقيقته".

ورأى أن هذا الأمر "يندرج في إطار الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك من أقوى أسباب النصر والتمكين".

هذا وسبق أن حذرت دولة قطر المنظمة لمنافسات كأس العالم 2022 من ارتداء مثل هذه الشارات الداعمة للمثلية الجنسية التي تتنافى مع تعاليم الاسلام وتقاليد الشعوب العربية وعاداتها.

المصدر: RT

مونديال قطر

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