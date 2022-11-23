وزير الأوقاف المصري: الإقبال على المساجد في عهد السيسي "غير مسبوق في التاريخ"

قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إن الإقبال على المساجد خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي "غير مسبوق في التاريخ"، وأكد أن دعوات "الإخوان المسلمين" للحراك لم تلق استجابة.

وفي اتصال هاتفي عبر قناة "صدى البلد"، أضاف جمعة أن "الفكر الوسطي يسود المساجد بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي" الذي "يدعم عمارة المساجد وتجديد الخطاب الديني".

ولفت إلى أن السيسي وجه عدة وزارات بوضع جدول زمني للتصدي لمن تعدى على أموال الوقف، "باعتبار الدولة مؤتمنة على أموال الغلابة".

وأكد جمعة أن دعوات "جماعة الإخوان المسلمين" إلى الحراك في 11 سبتمبر لم تلق أي استجابة في أي زاوية أو مسجد في البلاد، قائلا: "مفيش (لا توجد) زاوية أو مسجد حدثت به مخالفة مع دعوات الجماعة الإرهابية في 11/ 11."

وأشار إلى أن "وزارة الأوقاف تنظم برامجا للأطفال في المساجد ومقارئ القرآن بـ 3600 مسجد بعد صلاة الجمعة".

المصدر: "القاهرة 24"