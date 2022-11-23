صحة الرياض: ضبط وافدتين تمارسان الإجهاض خلافا للقانون

أعلنت مديرية صحة الرياض ضبط وافدتين مخالفتين تمارسان الإجهاض خلافا للقانون في بيئة لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط الصحية.

وقالت مديرية صحة الرياض عبر "تويتر" إن الوافدتين كانتا تمارسان عمليات الإجهاض في بيئة خالية من الحد الأدنى للاشتراطات الصحية، وذلك من خلال شقة سكنية اتخذتاها في جنوب الرياض لهذا الغرض.

وأشارت المديرية إلى أنها، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبطت الوافدتين، "بعد رصد تلك الممارسة التي تهدد سلامة المرضى، وتعتبر مخالفة للأنظمة".

وأشارت "عكاظ" إلى أن المتهمتين أحيلتا إلى النيابة العامة لمخالفتهما المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية التي تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 الف أو بإحداهما.

وتم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض، ومواد مجهولة المصدر.

المصدر: وسائل إعلام سعودية