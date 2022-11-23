تطورات جديدة في قضية طبيبة متهمة بإهانة "الرجل المصري"

أوكلت الدكتورة هبة قطب إلى أحد المحامين، الدفاع عنها بتهم إهانة الرجل المصري، والتحريض على هدم الأسرة، وذلك بعد تصريحات لها خلال لقاء خاص مع الإعلامي المصري عمرو أديب.

وقرّرت محكمة جنح الدقي، تأجيل الدعوى المقامة ضد قطب حتى الـ 30 من نوفمبر الجاري، حيث تقدم أحد المحامين في وقت سابق ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الدكتورة هبة قطب.

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وتضمن البلاغ الذي أعده أحد استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، اتهامات لها بالإساءة إلى الرجل المصري، والتنمر عليه والتحريض على هدم الأسرة، والتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة تخص المجتمع المصري.

وذكر البلاغ المقدّم ضد الدكتور هبة قطب، أن تصريحاتها خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب، ما هي إلا إهانة بالغة للرجل المصري، واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق بقيم وتقاليد مجتمعنا، فتعدت على قيم أسرية ومجتمعية بكل الأشكال، وتنمّرت على الرجل المصري، وحرّضت على هدم الأسرة المصرية، كما أن هذه التصريحات وقعت تحت نشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، وتشويه صورة المجتمع بأنه مجتمع مُنحرف.

المصدر: القاهرة 24