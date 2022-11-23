بالرصاص وفي مكان عام.. الحكم على قاتل طفلة يمنية بالإعدام

حكم في اليمن بالإعدام رميا بالرصاص في مكان عام، على قاتل الطفلة مها مدهش ذات الـ14 عاما التي عثر على جثتها مدفونة في حديقة منزل القاتل قبل أسبوع.

ونقلت وكالة "سبأ" التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا، عن رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، أنه "عقب انتهاء الجلسة الأولى من محاكمة المتهم حسن محمد علي محمد، في واقعة القتل العمد للمجني عليها (الحدث) مها باسم مدهش بتاريخ 17 من الشهر الجاري، صدر الحكم بإدانة المتهم بواقعة القتل العمد، إثر إقراره واعترافه، ومعاقبته بالإعدام قصاصا".

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن المتهم أقر بالجريمة، وإخفاء الجثة أسفل منزله المجاور لمنزل عائلتها في حي "الشولة" الواقع في مديرية التواهي، في عدن.

ونقل "المصدر أونلاين" عن مصدر حقوقي أن النيابة العامة طالبت المحكمة الابتدائية بتنفيذ حكم الإعدام في أحد الساحات العامة في مديرية التواهي.

ويعد الحكم الصادر بعد أسبوع واحد فقط من الحادثة الأول من نوعه في الأحكام المتعلقة بالقضايا الجنائية في مدينة عدن، إذ قُدم ملف القضية بشكل كامل لرئيس المحكمة الابتدائية في التواهي خلال الساعات الماضية قبيل إصدار حكم الإعدام صباح اليوم الأربعاء.

وكانت قضية مقتل الطفلة مدهش أثارت استنكارا واسعا في اليمن، منذ العثور على جثتها مقتولة "بطريقة وحشية" في حي الشولة بمديرية التواهي، في عدن، بعد يوم على اختفائها.

المصدر: وسائل إعلام يمنية