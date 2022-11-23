ما السبب الذي جعل جيل بايدن "تفقد النوم"؟

كشفت نعومي بايدن حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن جدتها، السيدة الأولى جيل بايدن، فقدت النوم بسبب خطط تقديم الطعام في حفل زفافها، الذي أقيم في حديقة البيت الأبيض.

وفي مقابلة مع Vogue قبل الزفاف الذي أقيم في 19 نوفمبر، كشفت نعومي أنها انتقلت مع خطيبها المحامي بيتر نيل إلى البيت الأبيض قبل أشهر من اليوم الكبير لوضع اللمسات الأخيرة على الخطط.

وقالت نعومي إنه خلال هذا الوقت، أصبحت جدتها منخرطة بشكل كبير في التحضير للزفاف، إلا أن إحدى نقاط الخلاف كانت على قائمة غداء الزفاف، والتي لم توافق عليها السيدة الأولى في البداية، مضيفة: "أعلم أنها فقدت النوم بسبب حقيقة أنني كنت أخطط لتقديم شطائر الديك الرومي في الغداء".

وكشفت أنه تم تعديل قائمة الطعام لاحقا لتشمل فطيرة الدجاج بدلا من السندويشات في إيماءة إلى الرئيس بايدن، وهي إحدى فطائره المفضلة ويطلبها في عيد ميلاده كل عام.

بدورها، تحدثت جيل عن مهارات حفيدتها في التنظيم، وقالت: "نعومي لديها إحساس قوي بنفسها ولديها رؤية لحفل زفافها. كان من الممتع رؤيتها تجد الكثير من البهجة في كل التفاصيل".

المصدر: "الإندبندنت"