من هي التونسية رانيا التومي المثيرة للتساؤلات مع خالد يوسف في مصر؟

تصدرت التونسية رانيا التومي تريند "غوغل" في مصر، بعد ظهورها مع المخرج خالد يوسف على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي في مصر.

وانضمت التومي لأسرة مسلسل "سره الباتع"، للمخرج خالد يوسف، هذا العمل الضخم الذي تشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن، ومن المقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

وتعد رانيا التومي مذيعة تونسية تقدم النشرة الجوية وشاركت بعد ذلك في بعض الأعمال الفنية كما أن رانيا التومي عملت كعارضة أزياء.

ولدت التومي في 27 يناير 1989، وتعمل مذيعة وفنانة، بالإضافة إلى كونها ملكة جمال، حيث كانت ملكة جمال في الطقس في قناة نسمة.

يشار إلى أن مسلسل "سره الباتع" تشارك فيه مجموعة من نجوم الفن تبلغ نحو 60 فنانا من مصر والوطن العربي، ومن المقرر طرحه في الموسم الرمضاني 2023.

المصدر: القاهرة 24