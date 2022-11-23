الداخلية اللبنانية تستبق نشاطا للمثليين بالتأكيد على المنع

استبق وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي نشاطا مرتقبا للمثليين في لبنان، بالتأكيد على "منع أي مؤتمر أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لظاهرة المثلية الجنسية".

جاء ذلك في كتاب وجهه مولوي إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، استنادا إلى إحالة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع حول نشاط للمثليين في لبنان يومي الأربعاء والخميس.

وأكد الكتاب على التعليمات المعطاة سابقا لجهة منع أي مؤتمر أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لظاهرة المثلية الجنسية.

يذكر أن مجلس شورى الدولة في لبنان كان أصدر قرارا أبطل بموجبه قرارا سابقا للمولوي يمنع التجمعات الهادفة إلى الشذوذ الجنسي.

وهو ما اعتبر في البلاد أنه سماح بالنشاط العلني للمثليين في البلاد.

المصدر: "النشرة" + RT