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دخل في غيبوبة منذ 22 يوما.. السيسي يصدر قرارا بعلاج الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي (صورة)

مجتمع

دخل في غيبوبة منذ 22 يوما.. السيسي يصدر قرارا بعلاج الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي (صورة)
AFP
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعلن الكاتب الصحفي المصري جمال عبد المجيد، أن الرئيس عبد الفتاح، وجّه بعلاج سيد عبد العاطي رئيس مجلس إدارة وتحرير "الوفد" الأسبق على نفقة الدولة.

وأضاف أن عبد العاطي يعاني من توقف في عضلة القلب ووظائف الكلي.

وصرح عبد العاطي دخل في غيبوبة منذ 22 يوما، ويرقد في مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر.

وأشار إلى إن تكاليف الليلة الواحدة تتخطي 20 ألف جنيه، وكان بحاجة ماسة إلى علاجه على نفقة الدولة.

دخل في غيبوبة منذ 22 يوما.. السيسي يصدر قرارا بعلاج الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي (صورة)
/ Twitter
الصحفي سيد عبد العاطي رئيس مجلس إدارة وتحرير "الوفد" الأسبق

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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