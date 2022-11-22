"جريمة شرف عراقية" على الأراضي الأمريكية

أدانت هيئة المحلفين في محكمة أمريكية مهاجرا عراقيا بجريمة قتل زوجته العراقية السابقة، في "جريمة شرف" على أراضي ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وذكر موقع "ياهو نيوز" الإخباري، أن هيئة المحلفين أدانت (ي. د 33 عاما) بتهمة قتل زوجته السابقة ابتهال التي عثرت السلطات على جثتها، مختنقة ومحروقة، في بلدة ساوث هيل سبوكان، في فيرجينيا في يناير عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن المتهم تمسك ببراءته طوال المحاكمة التي كانت قد بدأت في 31 أكتوبر الماضي، على أن يصدر الحكم من جانب المحكمة رسميا في 8 ديسمبر المقبل.

والتزم المتهم الصمت ولم يصدر عنه أي رد فعل عندما أصدرت هيئة المحلفين في محكمة مقاطعة سبوكان العليا قرارها بعد مداولات استمرت منذ الخميس الماضي خلصت فيها إلى أن المهاجر من العراق، مذنب بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية والتحرش بزوجته السابقة ابتهال. أما المحققون، فقد وصفوا القضية بأنها "جريمة شرف".

وأوضح التقرير نقلا عن وثائق المحكمة، أن الزوجين العراقيين بعد انتقالهما إلى سبوكان في العام 2014، دخل المتهم بعلاقة غرامية، وبدأت زوجته ابتهال تطالب بالطلاق، مضيفا انه بحلول نهاية العام 2015، كانت عشيقته قد أصبحت حامل.

وبحسب ممثلي الادعاء، فإن المتهم العراقي كان يشعر بالغضب متهما زوجته السابقة بأنها أصبحت "متأمركة" وكانت تخرج للسهر والرقص وتواعد رجالا آخرين وتمارس الطقوس المسيحية.

ولفت ممثلو الادعاء إلى أن الأمور زادت تدهورا بينهما في أواخر 2019 وبداية العام 2020، وتشاجر المتهم مع زوجته السابقة ليلة وفاتها عندما جاءت لاصطحاب ابنهما، إذ شعر بالقلق بسبب رائحة دخان الماريغوانا في سيارتها.

وبينما قال المتهم أنه قاد سيارته باتجاه بلدة ليفت لكنه لا يتذكر كل مكان سار بسيارته فيه في تلك الليلة، فإن بيانات الهاتف المحمول تظهر تلازم مسار هاتفه وهاتف ابتهال، من شقته في وادي سبوكان، إلى ساوث هيل حيث تم العثور على سيارة الضحية.

وخلص محققو الطب الشرعي إلى أنهم عثروا على الحمض النووي للمتهم على لوحة التحكم وباب السائق وعجلة القيادة، كما تم العثور على آثار بنزين على ملابس ابتهال ومقاعد السيارة وبساط السيارة.

واعتبرت كبيرة الخبراء الطبيين الدكتورة فينا سينغ ان ابتهال توفيت بسبب الخنق، وانها ماتت قبل احتراق جسدها، حيث لم يتم العثور على آثار دخان الحريق في رئتيها.

المصدر: وكالة "شفق نيوز"