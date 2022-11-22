ملكة جمال سابقة تتصدر "الترند" بعد تعرضها للتنمر في مصر (صور)

تصدرت البلوغر المصرية، دالا المهندس، ملكة جمال مصر السابقة، التريند على موقع "فيسبوك"، بعد تداول مجموعة من الصور القديمة لها، والتي تظهر الفرق الواضح بين تغير ملامحها.

وتعرضت البلوغر لحالة شديدة من التنمر بسبب تلك الصور المتداولة، في حين دافع البعض عنها، بحجة أنه من الطبيعي أن الملامح والموضة يتغيران مع مرور الوقت.

وكتبت إحدى الفتيات على الصور المتداولة: عرفتها من طابع الحسن، وقالت أخرى: هي الناس بتحلو كدة إزاي وأنا ملامحي ثابتة من أولى إعدادي.

وتعد دالا المهندس إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2019، وتعمل أيضا كمضيفة طيران، كما عملت مذيعة راديو.

في وقت سابق، تصدرت دالا المهندس التريند وقت حفل زفافها على المهندس والبلوغر كريم مكرم، حيث لاقى الحفل إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي واصفين إياه بأنه واحد من أفخم الأفراح التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: القاهرة 24