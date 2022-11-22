لاقى تفاعلا كبيرا.. الشاب القطري غانم المفتاح ينشر صورة تجمعه بالشيخة جواهر

عبر الشاب القطري غانم المفتاح عن سعادته بلقاء الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم، قرينة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بعد ظهوره اللافت في حفل افتتاح كأس العالم بقطر.

ونشر الشاب القطري صورة على "تويتر" تجمعه بالشيخة جواهر بنت حمد.

وعلق على الصورة قائلا: "أسعدني وشرفني لقاء سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير المفدى".

أسعدني وشرفني لقاء سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير المفدى #غانم_المفتاح#ghanimalmuftah#FIFAWorldCuppic.twitter.com/6QSPCyr7xC — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 21, 2022

وكان غانم المفتاح المصاب بمتلازمة الانحدار الذيلي "CRS" قد نشر على حسابه الخاص في "تويتر" فيديو ظهَر فيه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وعلق عليه قائلا: "من يستحق الثناء والشكر بعد الله لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي أكمل تحقيق حلم سمو الأمير الوالد في جمع العالم تحت خيمة قطرية عربية وارفة".

وأضاف: "الشكر تتواصل مفرداته للممثل الشخصي لسمو الأمير صاحب السمو الشيخ جاسم مهندس الفكرة".

من يستحق الثناء والشكر بعد الله لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي أكمل تحقيق حلم سمو الامير الوالد في جمع العالم تحت خيمة قطرية عربية وارفة .. والشكر تتواصل مفرداته للممثل الشخصي لسمو الامير صاحب السمو الشيخ جاسم مهندس الفكرة… pic.twitter.com/ygtsfmaZbn — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 20, 2022

تحقق بفضل من الله حلم سيدي سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ربي يحفظه ويطول بعمره#غانم_المفتاح#ghanimalmuftahpic.twitter.com/PCXWWErtnX — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 20, 2022

واختارت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم قطر 2022 الشاب القطري غانم المفتاح سفيرا رسميا للبطولة التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مطلع أبريل نيسان الماضي.

ونشر الشاب فيديو من احتفالية اختياره سفيرا رسميا للبطولة.

وكتب في تغريدة على تويتر آنذاك: "إنه لشرف كبير لي أن أعلن أنه تم اختياري سفيرا رسميا لبطولة كأس العالم فيفا 2022، وأتطلع إلى مشاركتكم معي الحماس والإثارة في طريقنا نحو البطولة".

إنه لشرف كبير لي أن أعلن أنه تم اختياري سفيرا رسميا لبطولة كأس العالم فيفا ٢٠٢٢. وأتطلع إلى مشاركتكم معي الحماس والإثارة في طريقنا نحو البطولة 🎉🌎#غانم_المفتاحpic.twitter.com/6eYkdI1xhR — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) April 1, 2022

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"