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لاقى تفاعلا كبيرا.. الشاب القطري غانم المفتاح ينشر صورة تجمعه بالشيخة جواهر

مجتمع

لاقى تفاعلا كبيرا.. الشاب القطري غانم المفتاح ينشر صورة تجمعه بالشيخة جواهر
Globallookpress
الشاب القطري غانم المفتاح
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عبر الشاب القطري غانم المفتاح عن سعادته بلقاء الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم، قرينة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بعد ظهوره اللافت في حفل افتتاح كأس العالم بقطر.

ونشر الشاب القطري صورة على "تويتر" تجمعه بالشيخة جواهر بنت حمد.

وعلق على الصورة قائلا: "أسعدني وشرفني لقاء سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير المفدى".

وكان غانم المفتاح المصاب بمتلازمة الانحدار الذيلي "CRS" قد نشر على حسابه الخاص في "تويتر" فيديو ظهَر فيه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وعلق عليه قائلا: "من يستحق الثناء والشكر بعد الله لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي أكمل تحقيق حلم سمو الأمير الوالد في جمع العالم تحت خيمة قطرية عربية وارفة".

وأضاف: "الشكر تتواصل مفرداته للممثل الشخصي لسمو الأمير صاحب السمو الشيخ جاسم مهندس الفكرة".

واختارت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم قطر 2022 الشاب القطري غانم المفتاح سفيرا رسميا للبطولة التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مطلع أبريل نيسان الماضي.

ونشر الشاب فيديو من احتفالية اختياره سفيرا رسميا للبطولة.

وكتب في تغريدة على تويتر آنذاك: "إنه لشرف كبير لي أن أعلن أنه تم اختياري سفيرا رسميا لبطولة كأس العالم فيفا 2022، وأتطلع إلى مشاركتكم معي الحماس والإثارة في طريقنا نحو البطولة".

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"

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