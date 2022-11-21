شاب مصري يسرق دراجة نارية ويلقى حتفه بطريقة مأساوية في نهر النيل

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها كشفت ملابسات المقطع الذي تم تداوله عبر "فيسبوك" لغرق شاب في نهر النيل بدمياط، طارده أحد سكان المنطقة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إن قسم شرطة دمياط تبلغ من أحد المستشفيات في دائرة القسم، بشروع أحد الأشخاص في سرقة دراجة نارية من داخل المستشفى، وعند مطاردته من قبل أحد الأهالي، ألقى نفسه بنهر النيل.

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "#فيس_بوك" .. متضمناً غرق أحد #المواطنين بدمياط حال مطاردته لشخص حاول سرقته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان #دمياط من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بقيام (أحد الأشخاص- pic.twitter.com/O6xF9GEvDN — وزارة الداخلية (@moiegy) November 21, 2022

وأضافت أن أحد القاطنين هناك قام بمحاولة إنقاذ المتهم، إلا أن الأخير غرق لعدم إجادته السباحة.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الإنقاذ النهري تمكنت "من ضبط المتهم المذكور وانتشال الجثة"، وأن الشاهد أيّد ما جاء بالفحص.

وأضافت أن والد المتوفي اتهم الشخص المضبوط "بالتسبب في غرق نجله ووفاته".

وختمت الوزارة بالإشارة إلى أن النيابة تولت التحقيق، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المصدر: RT