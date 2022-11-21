بعد الشعور بزلزال القاهرة.. "القوس الهليوني" يهدد مصر

تعرضت القاهرة صباح اليوم الاثنين، لهزة أرضية، بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وعلى بعد 605 كم شمال مدينة مطروح وهي ليست الهزة الأولى التي تشهدها مصر خلال عام 2022.

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وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، إن مصر شهدت على مدار العام الجاري نحو 30 زلزالا تجاوزت قوتها الـ4 ريختر.

وأضاف القاضي، في رصده لأقوى هذه الهزات الأرضية، والتي شعر بقوتها مواطنو القاهرة أن معظم الزلازل التي تعرضت لها مصر كانت قادمة من حزام زلالزل واحد ويشمل اليونان، وقبرص، وجزيرة كريت.

حيث يصف القاضي، السبب وراء تعرض مصر لزلازل من مناطق بعينها، بأن هذا يرجع لما يسمي بـ"القوس الهليوني".. والذي يحدث نتيجة التقاء القارة الإفريقية مع الأوروبية، ويتسبب في نشاط جيولوجي وطاقة هائلة تحت الأرض وتسبب الزلازل.

المصدر : الأهرام