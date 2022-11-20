الحكم بالسجن 34 عاما على 3 بريطانيين تنكّروا بزي الشرطة وعنفوا سيدة وسرقوا كلبها (صورة)

أصدر القضاء البريطاني حكما بسجن 3 أشخاص 34 عاما تنكروا بزي الشرطة، وعنفوا سيدة في منزلها أمام أطفالها وسرقوا كلبها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الجناة خططوا لسرقة سيدة ثلاثينية أمام أطفالها في أوربينغتون وارتدوا قبعات مكتوبا عليها كلمة "شرطة"، كما استظهر أحدهم ببطاقة هوية مزورة، وادعوا أنهم أتوا إلى شقة المجني عليها ضمن إجراءات للبحث عن مواد مخدرة.

وقالت إن قوات الأمن قبضت على المتهمين، حيث سرقوا جروا يبلغ من العمر شهرين وهدايا عيد ميلاد ومبلغا ماليا لم تكشف عن قيمته.

وأوضحت أن مايكل كلوهرتي، 58 عاما، وسيمون لودلو، 50 عاما، ومايكل كوك، 54 عاما، قاموا بتعنيف السيدة بشدة أمام أطفالها الثلاثة.

وحكمت محكمة كينغستون كراون هذا الأسبوع على كلوهيرتي بالسجن لمدة 12 عاما، وعلى لودلو بالسجن لمدة 12 عاما، وكوك بالسجن 10 سنوات، أي ما مجموعه 34 عاما.

هذا، وطلبت الشرطة البريطانية من المواطنين المساعدة في ارجاع الكلب الصغير إلى صاحبته.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية