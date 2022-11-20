مصر.. كمال أبو رية يتحدث عن أنباء زواجه من نرمين الفقي

كشف الفنان المصري كمال أبو رية، حقيقة ما تردد من أنباء حول زواجه من الفنانة نرمين الفقي.

وقال "أبو رية" ببرنامج "كلام الناس": "قالوا كده كتير، هو أصل السوشيال بيكون معندهمش لا قرائن ولا دلائل، يعني أنا هتجوز نرمين الفقي، طيب معملناش فرح؟، طب معملناش حفلة صغيرة كده طيب؟".

وأضاف: "نرمين أخت وصديقة وزميلة عزيزة، وإحنا أصدقاء من زمان واشتغلنا مع بعض كتير، وإحنا جيران فعلا، وأنا يمكن ترددت في بعض المناسبات كتير يعني، فهم شافوا كده، يعني في ناس تقابلني تقولي يعني دي إشاعة يا أستاذ كمال، فاقوله آه، فيقولي يا خسارة".

وتدخلت المذيعة ياسمين عز قائلة: "الناس بتتمنالك الخير ونرمين جميلة برضه"، فرد كمال أبو رية: "ماشي، قوليلها".

يذكر أن، آخر أعمال كمال أبو رية كان مسلسل "الحلم" الذي عرض عام 2022.

المصدر: مصراوي