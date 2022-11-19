بعد وفاته المأساوية في مصر.. الأردن يشيّع الفنان أشرف طلفاح بحضور شعبي ورسمي

شيّع الأردن، اليوم السبت، جثمان الفنان أشرف طلفاح بحضور شعبي ورسمي بعد أن وافته المنيّة قبل أيام في العاصمة المصرية القاهرة.

وسار المئات من الأردنيين في جنازة الفنان الراحل، بحضور وزير الإعلام الأردني، فيصل الشبول، ونقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، وعدد من المسؤولين، في بلدة جعفيه بمحافظة إربد شمالي الأردن، مسقط رأس الفنان الراحل.

وأوضح نقيب الفنانين الأردنيين أن جثمان أشرف طلفاح "لم يخضع للتشريح في مركز الطب الشرعي بعد وصوله فجر السبت، قادما من القاهرة، بناء على رغبة ذويه بالاكتفاء بتشريح الجثمان في مصر".

وأكد في هذا الجانب أن "النقابة ستتابع عبر السفارة الأردنية في القاهرة مع الجهات المصرية المختصة، التحقيقات التي تجريها حول وفاة طلفاح"، مبينا أن "الجميع بانتظار ظهور نتائج التحقيقات ونتائج تشريح الجثمان".

من جانبه، قال إبراهيم طلفاح، شقيق الفنان الراحل إن "العائلة لا تستطيع إعطاء أية تفاصيل في الوقت الراهن، بانتظار ظهور نتائج التحقيقات التي تتم في مصر".

يشار إلى أن وفاة طلفاح أثارت حالة من الجدل والتساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ملابسات الوفاة، وهو ما أكده شقيق الراحل بأن تلك التساؤلات لا تستند إلى أي دلائل، موضحا عدم وجود أية تفاصيل حتى الآن".

وكان المخرج والفنان الأردني، قد توفي الإثنين الماضي بظروف غامضة، خلال إقامته في أحد المجمعات السكنية بالقاهرة. وذلك بعد أن عثر عليه فاقدا للوعي في مسكنه بمحافظة الجيزة، وبه آثار جروح وحروق في أماكن متفرقة من جسده.

المصدر: موقع "خبرني"