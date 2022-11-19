تونس.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وضبط كمية كبيرة من الكوكايين

فككت فرقة مكافحة المخدرات في تونس شبكة امتهنت ترويج المهلوسات، واعتقلت 5 أشخاص وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من الكوكايين.

وذكر موقع قناة "التاسعة" أن "الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة تمكنت من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين ولايتي بنعروس وتونس".

وأضافت القناة أنه "تم القبض على عدد 5 أشخاص وحجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين ومبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية".

وأشارت إلى أن النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

المصدر: موقع قناة "التاسعة"