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لم يفعلها أي رئيس أمريكي قبله.. بايدن يزوج حفيدته في حديقة البيت الأبيض

مجتمع

لم يفعلها أي رئيس أمريكي قبله.. بايدن يزوج حفيدته في حديقة البيت الأبيض
AP
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تنضم نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وخطيبها بيتر نيل، إلى النادي الصغير للأشخاص الذين تزوجوا في البيت الأبيض عندما يقام حفل زفافهما صباح السبت في الحديقة الجنوبية.

حفل الزفاف سيكون التاسع عشر في تاريخ البيت الأبيض الذي يزيد على 200 عام.

ويعد هذا أول حفل زفاف لحفيدة رئيس كعروس، كما أنه أول حفل يقام في الحديقة.

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ومن المقرر تنظيم غداء داخل البيت الأبيض للعروسين وعائلتيهما قبل حفل الزفاف.

ويقام حفل استقبال لتناول الحلوى والرقص مساء السبت.

المصدر: أ ب

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