تطورات جديدة في جريمة قتل مروعة هزت الأردن

وجه مدعي عام الجنايات الكبرى في الأردن للعاملة الإثيوبية التي قتلت شابة أردنية وأصابت والدتها في جنوب العاصمة عمان، الجمعة، تهمتي القتل العمد والشروع بالقتل العمد.

وقرر المدعي العام توقيف العاملة الاثيوبية البالغة من العمر 32 عاما 15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل.

وجلبت الأجهزة الأمنية مترجما لأخذ أقوال الخادمة التي لا تجيد اللغة العربية، حيث اعترفت الخادمة التي وصلت إلى الأردن قبل 8 أشهر بجريمتها، وقالت إنها ارتكبت الجريمة بعد خلافات مع الأسرة، وكانت لا تريد العمل وتفكر بالهرب من المنزل.

وبينت التحقيقات أن الخادمة وجهت طعنات للسيدتين باستخدام سكينتين من المطبخ، ما تسبب بإصابتهما بجروح بالغة، أدت إلى وفاة الابنة، وإصابة الأم التي ما زالت تتلقى العلاج وحالتها سيئة.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أعلن الجمعة، ورود بلاغ لمديرية شرطة جنوب عمان، حول تعرض سيدة وابنتها الثلاثينية للطعن من قبل عاملة منزل من جنسية إفريقية تعمل لديهم، وأُسعفتا للمستشفى وما لبثت الابنة أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وأُلقي القبض على عاملة المنزل.

المصدر: موقع خبرني